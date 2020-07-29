Шедевр Тете в видеообзоре матча Шахтер – Верес – 2:0

Шахтер в спарринге уверенно одолел ровенский Верес. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Верес на "Футбол 24".

Контрольный матч

Шахтер – Верес – 2:0

Голы: Тете, 67, Соломон, 87

Первая половина прогнозируемо проходила под аккомпанемент атак Шахтера, однако "горнякам" не удалось отличиться голом. Шахтер забил лишь в середине второй половины – Тете принял мяч на грудь и классно пробил в дальнюю девятку.

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"Горняки" продолжали атаковать, и отличились под занавес матча – Соломон классно пробил в ближний угол и мяч от стойки оказался в воротах.

Напомним, уже 5 августа чемпионы Украины встретятся с Вольфсбургом в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут