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Шедевр Тете в видеообзоре матча Шахтер – Верес – 2:0

16:46 - Читати українською
Шедевр Тете в видеообзоре матча Шахтер – Верес – 2:0
Шахтер – Верес – 2:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер в спарринге уверенно одолел ровенский Верес. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Верес на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Шахтер
2
2 : 0
0
Верес
10:30 29:07:2020
завершено
 

Контрольный матч

Шахтер – Верес – 2:0

Голы: Тете, 67, Соломон, 87

Первая половина прогнозируемо проходила под аккомпанемент атак Шахтера, однако "горнякам" не удалось отличиться голом. Шахтер забил лишь в середине второй половины – Тете принял мяч на грудь и классно пробил в дальнюю девятку.

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"Горняки" продолжали атаковать, и отличились под занавес матча – Соломон классно пробил в ближний угол и мяч от стойки оказался в воротах.

Напомним, уже 5 августа чемпионы Украины встретятся с Вольфсбургом в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут

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