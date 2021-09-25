Шахтер открыл счет на 22 минуте – Мирошник срезал в свои ворота передачу Марлоса. Впрочем Верес отыгрался благодаря классному голу Геннадия Пасича – он проскочил мимо двух игроков Шахтера и точно пробил в дальний угол.

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После перерыва Марлос присоединился к еще одному голу – на этот раз выведя Тете лицом к лицу с вратарем, а вингер красиво реализовал свой момент. Позже забил и сам Марлос, реализовав пенальти. А точку во встрече поставил Траоре с передачи Мудрика.

Благодаря этой победе Шахтер набрал 22 очка и приблизился к Динамо, которому предстоит сыграть свой поединок с Рухом. Верес же с 11 пунктами остался восьмым.