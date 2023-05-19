Шахтер в рамках 27-го тура УПЛ сыграет с Вересом. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 27-го тура УПЛ между Шахтером и Вересом проходит в Ровно, хотя формально это домашняя игра для "горняков". В ноябре из-за запрета тамошней военной администрации встречу перенесли на поле дончан – теперь же разрешение есть. Руководство "народного клуба" под такое дело пыталось провести болельщиков на стадион для "флешмоба", но чиновники в последний момент наложили вето.

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Поединок стартовал в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна в приложении Setanta Sports, на одноименном канале на MEGOGO и на YouTube.

Стартовые составы

Шахтер:

Верес:

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