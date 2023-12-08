Матч Шахтер – Верес состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

"Горняки" подходят к завершению летне-осенне-зимней части сезона, держась аж на четвертой позиции. При этом впереди не Динамо, Днепр и Металлист, а Кривбасс, СК Днепр-1 и Полесье - согласитесь, для гегемона в такой ситуации приятного мало. За такие фортели уже уволили Патрика ван Леувена, однако с Марино Пушичем пока не стало слишком лучше. Если говорить об УПЛ, конечно же.

Дончанам в рамках позиционного футбола трудно дается взлом обороны. В режиме "восточноевропейской Барселоны" Шахтер создает небольшое количество моментов, да еще и постоянно подвергается острым контратакам. Как следствие, случаются осечки, а матчи не впечатляют ярким "шахтерским футболом" - с тем же Металлистом 1925 неделю назад "нулей" держались целый час, причем это было справедливо.

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Тогда "оранжево-черные" играли без Судакова, однако с ним ситуация не намного лучше. В рамках Лиги чемпионов Шахтер работает прагматичнее, что приносит результат - невероятно, но доминировать над Барсой команде проще, чем над аутсайдерами УПЛ. Впрочем, сейчас делать далеко идущие выводы нет смысла, ведь Марино Пушич только пришел в команду и не проводил сборы.

Спрашивать с нидерландского хорвата будут весной, а пока важно просто победить Верес. Важно в прямом смысле - в случае триумфа дончане получат шанс подняться на третью позицию. В случае равенства с Полесьем по очкам (между командами разница в три балла) все будет решать разница голов (потому что в очной встрече произошла ничья). У Шахтера сейчас +11, у житомирян +12 (что остроумно), но они играют с СК Днепр-1.

Важно при этом избежать травм и поберечь силы. В чемпионате еще есть матчи в запасе, а вот в Лиге чемпионов наступил решающий момент. Поединок против Порту - матч года для Шахтера, и сейчас он имеет первоочередное значение.

Вероятно, в Вересе очень надеются на ротацию и ненастроенность "горняков", ведь иначе зацепиться за результат будет трудно. По очевидным причинам. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу - ривненчане идут в зоне плей-офф за выживание, выиграв всего два поединка. Причем обе победы случились благодаря раннему удалению в составе соперника (и все равно Металлист 1925 забил им трижды, едва не забив четвертый).

По игре у Вереса все печально. Команда недозабила почти 7 ожидаемых голов, а по ожидаемым пропущенным держится четвертой с конца. Тем не менее, недооценивать "народный клуб" не следует, ведь в предыдущих двух турах коллектив не знал поражений (1 победа, 1 ничья). Неделю назад подопечные Сергея Лавриненко спаслись от поражения Полесью, забив на 7-й компенсированной - однако нельзя сказать, что это был тотальный отскок.

Что наиболее важно, в начале сезона Верес отобрал очки у Шахтера, сделав это максимально убедительно. Во втором тайме дончан прямо таки загнали на их треть, хотя здесь помогло удаление Бондаренко перед перерывом - хотя до него "горняки" мало что создали. Ровенчане оборонялись и классно прессинговали, а состав с тех пор не изменился. Как и проблемы "оранжево-черных".

Правда, была еще кубковая встреча, где Шахтер ходил по полю до 60-й минуты, а потом устроил разгром (Бондаренко приложился к нему гениальным голом). Вересу не позволили ничего. Удастся ли команде Марино Пушича повторить этот опыт? Будем смотреть.

Кадровая ситуация

Травмированные: Конопля, Петряк, Траоре – Ющишин, Хондак

Дисквалифицированные: Степаненко – Гакман, Сикейра

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Вереск

Шахтер: Ризнык – Гочолеишвили, Бондар, Ракицкий, Азаров – Назарина – Зубков, Судаков, Криськив, Невертон – Сикан

Вереск: Паст – Балан, Курко, Сезар, Шевченко – Кучеренко, Кучеров – Дахновский, Шестаков, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Марино Пушича дают 1:27, а на триумф Вереса - 15:50. Ничью оценили коэффициентом 5.80.

Специалисты не определились с вероятной результативностью встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.95, в то время аналогичный тотал меньше – 1.96. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2.00, а Николая Гайдучека – на 3.75.