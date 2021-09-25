Шахтер в Суперкубка считался кризисным коллективом, с которым Монако набивает по 6 ожидаемых голов и который могут переиграть Александрию и Шериф – и даже Минай способен спокойно отобрать очки у "горняков". Критика Роберто Де Дзерби стала громкой, однако после неожиданного разгрома Динамо обо всех предыдущих неудачах публика забыла. 0:3 на НСК Олимпийский после проигрыша динамовцам чемпионства, Кубка и трех Суперкубков оказались настоящим бальзамом, который вылили на душе фанатов дончан.

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Впрочем, при более тщательном взгляде на последнее Классическое станет ясно, что проблемы Шахтера еще никуда не делись. До откровенно случайного гола Траоре "оранжево-черные" уступили киевлянам в борьбе, темпе и касаниях в штрафной, не нанесли ни одного удара (против трех у соперника). Точность передач в последней трети поля составляла всего 52% (против 80% у Динамо), хотя контроль мяча держался на уровне 60%, а за одно владение команда выдавала до 7,83 пасов.

После гола Траоре игра раскрылась. Шахтер получил пространство, ведь Динамо необходимо было отыгрываться, однако команда не выгрызла это пространство самостоятельно. Донеччане, как и во встречах против Миная, Александрии и Шерифа, встретились с закрытым блоком и не понимали, что с ним делать, демонстрируя стерильное владение без обострения – и перед матчем против Вереса этот факт должен тревожить.

Впрочем, в контрвыпадах дончане серьезно добавили (в Тирасполе, например, они были ужасными). Реализация моментов также вызывает уважение, а по интенсивности прессинга, единоборств и темпу игры "горняки" и до Классического выглядели лучше. Ровенчанам сегодня будет очень трудно.

Что может противопоставить Верес? Прежде всего, довольно прочную оборону. Сама игровая модель способствует хорошей защите, ведь дебютант УПЛ работает в схеме 4-4-2, которая идеально подходит под работу вторым номером. Подопечные Юрия Вирта в последних пяти поединках пропустили два гола – от Ворсклы с пенальти и от СК Днепр-1 после удаления Сергийчука на 75-й минуте. По ожидаемым пропущенным ровенчане держатся в топ-5, уступая только грандам, СК и Львову.

В атаке Верес выглядит довольно бледно, надеясь исключительно на контратаки через фланги. В новом сезоне "народный клуб" ни разу не забивал больше одного гола за матч – даже в кубковом матче против Оболони коллектив одержал минимальную победу благодаря голу в завершении встречи. Исключением стал только поединок против Десны, когда в ворота черниговцев залетело сразу четыре мяча. За тайм. Впрочем, вряд ли что-то похожее удастся провернуть с Шахтером.

Словом, "горняки" сегодня встретятся с крепким и качественно организованным середнячком. В таких поединках необходимо уверенно побеждать – впрочем, с Минаем и Александрией ставились те же задачи. Если они смогли покусать подопечных Роберто Де Дзерби, то и у Вереса будут шансы.

Кадровая ситуация

Травмированные: Фернандо, Дентинью (под вопросом), Коноплянка, Мораес – С. Шестаков

Дисквалифицированы: Сергийчук (Верес)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Верес

Шахтер: Пятов – Конопля, Кривцов, Марлон, Корниенко – Майкон, Антонио – Тете, Патрик, Соломон – Траоре

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Е. Пасич, Кучеров, Полулях, Г. Пасич – Гегедош, М. Шестаков

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Очевидно, что Шахтер – фаворит пары, но сегодня не стоит ожидать от дончан феерии. Во-первых, "горнякам" необходимо сохранить силы на Интер и Классическое в следующем туре УПЛ. Соответственно, сегодня тренерский штаб должен провести серьезную ротацию состава. Роберто Де Дзерби к этому уже приучил.

Во-вторых, поединок против Динамо показал, что структурные проблемы при переломе оборонительных блоков у Шахтера никуда не делись. Ровенчане защищаются качественно, а сегодня им будет противостоять далеко не самая сильная версия "оранжево-черных". Тем не менее, подопечные Юрия Вирта в стартовых 8 турах слишком слабо проявили себя в атаке, да и в целом команда пока не готова к сильным соперникам – разгром Десны стал исключением, которое лишь подтвердило правило.

Именно поэтому сегодня стоит поставить на победу дончан. Непростую, но заслуженную.

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