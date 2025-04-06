Вот уже проходит первая неделя апреля 2025 года, а Шахтер так и не продемонстрировал игры, после которой не остается серьезных вопросов. Так, “горняки” громили Александрию и выбили ее из Кубка – но первые голы (и даже удары) пришли после 60-х и 100-х минут. Да, дончане одолели Левый Берег и Оболонь, но не слишком ли много мучений было проведено в матчах с командами, борющихся за выживание?

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А еще были ничьи с Карпатами и Кривбассом. Можно все списывать на Марино Пушича, но ведь и некоторые лидеры Шахтера (например, Судаков) сияют только на отдельных отрезках – а зависимость от их формы никуда не делась. При таком футболе ничья с Вересом совсем не удивит. Тем более, что ривненчане в первом круге уже получали этот результат, и еще и были близки к победе.

Сила Вереса кроется в очень хорошем среднем блоке 4-4-2, который интенсивно прессингует в центральной части поля. К тому же, команда хорошо готова к потерям. Высокий прессинг применяется время от времени, чтобы не изматывать команду. Максимально быстрые контратаки на ход скоростным вингерам создали огромные проблемы для Шахтера осенью.

А еще в атаке есть чрезвычайно мобильный Гайдучик, который и в глубине подыгрывает максимально эффективно, и в зонах завершения очень опасен. Вообще, Верес хорошо насыщает их при кроссах – а у Шахтера центрбеки хронически невнимательны в данном типе обороны. Словом, подопечные Олега Шандрука способны зацепиться за какую-то ничью, хотя отобрать очки у "горняков" стало не так уж и сенсационно.

Все это, конечно, звучит красиво в теории, и на практике уже было подтверждено. Вот только не стоит забывать о двух аспектах. Во-первых, Шахтер является монструозно сильным для УПЛ коллективом.

Один только Кевин одним своим первым касанием способен уничтожить фланг Вереса. Когда донетчане собраны, они могут эффективно атаковать даже Арсенал или Баварию. Между тем, собраться нужно уже сейчас, ведь "горняки" идут третьими с 6-очковым отставанием от Александрии.

Во-вторых, Вересу может болезненно ударить фактор 120-минутного кубкового матча посреди недели. Причем соперником было Полесье. Куция играл на уколах, Шарай не успел восстановиться после выезда в Кривой Рог, а Луан, Дахновский, Протасевич и Гайдучик могли и не выйти на поле (но попали в старт). Олег Шандрук жаловался на усталость футболистов еще в среду.

Шахтеру тоже пришлось провести 120 минут против крайне сильного оппонента, однако кадровую глубину "горняков" и "народного клуба" даже нет смысла сравнивать. Кроме того, лидеры дончан привыкли к такому режиму, поэтому Вересу сегодня будет очень сложно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Крыськив (под вопросом), Конопля – Нонго

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Верес

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Назарина – Педриньо, Бондаренко, Судаков, Кевин – Эгиналду

Верес: Кожухарь – Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Шарай, Кучеров, Харатин, Дахновский – Гайдучик, Степанюк

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Если бы Верес не имел проблемы с кондициями и кадрами, то можно было бы рискнуть и поставить на ничью. Карпаты и Кривбасс смогли достичь этого результат, а чем ровенчане хуже? Тем более, что они весной громили криворожан. Вот только у Вереса эти проблемы есть.

Шахтер же не имеет права на очередной позор. Еще одна осечка рискует превратиться в фиаско в борьбе за серебро, поэтому подопечные Марино Пушича должны включиться. Ставим на победу "оранжево-черных", но на разгром не ждем.

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