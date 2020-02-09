Шахтер – Вентспилс:онлайн-трансляция матча Каштру – сделал ставку на молодежь

Шахтер встречается с латвийским Вентспилсом в спарринге на втором тренировочном сборе. Ссылку на онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Вентспилс смотреть онлайн можно на канале "Футбол 2" и на официальном сайте "горняков" – для этого нужно просто зарегистрироваться. Игра стартует в 9:15 по киевскому времени.

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Это четвертый спарринг для Шахтера на втором тренировочном сборе в Турции. Ранее чемпион Украины экспериментальным составом одолел Македонию ГП (2:0), основой расписал результативную ничью с Сеннерюском (2:2), а также одержал волевую победу над Олимпией (3:1).

Стартовый состав Шахтера: