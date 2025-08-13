Фулхэм активно интересовался Кевином и даже сделал предложение Шахтеру по вингеру. "Горняки" считают, что 37 миллионов евро – слишком низкая цена за бразильца, поэтому англичане услышали отказ.

Шахтер может ускорить уход Довбика из Ромы – игрок "горняков" готов покинуть клуб

Как сообщает Record, Спортинг возобновил свою заинтересованность к Кевину и начал переговоры с донетчанами. Ранее португальский гранд не рассматривал трансфер, поскольку существовало мнение, что закрыть его будет невозможно. Кроме вингера Шахтера, Спортинг также интересуется Веремием Эрнандесом из Депортиво.

Напомним, что Кевин присоединился к Шахтеру в январе 2024 года. Всего он сыграл за "горняков" в 55 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 10 ассистов. Transfermarkt оценивает вингера в 12 миллионов евро. Соглашение Кевина с Шахтером действует до 31 декабря 2028 года.

