На днях в СМИ появились слухи об интересе "горняков" к 19-летнему эквадорскому опорнику Дэнилу Кастильо. Эту информацию подтвердил Эстебан Пас – член правления ЛДУ Кито, которому принадлежит юный игрок.

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"Я не хочу раскрывать больше подробностей о трансфере Дэнила Кастильо, но предложение от Шахтера есть. Мы продолжаем переговоры и надеемся достичь хороших договоренностей", – приводит слова Паса ESPN. Журналист Рейнальдо Ромеро добавляет, что ЛДУ Кито хотел бы получить 15% от будущей перепродажи хавбека.

Отметим, что Кастильо не провел еще ни одного матча на взрослом уровне, но хорошо выступил на недавнем чемпионате Южной Америки U-20. Опорник был основным игроком эквадорцев, занявших четвертую строчку и гарантировавших себе участие в молодежном чемпионате мира.

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