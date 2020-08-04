Шахтер ведет экзотическую замену для своего бразильца – вингер, превзошедший достижение Роббена

Чемпионы Украины до сих пор рассматривают возможность трансфера 22-летнего японца, который ранее на одно взятие ворот превзошел достижение Роббена в Гронингене, забив 9 голов за 1 сезон Эредивизии в юном возрасте, выступая за эту команду. Рицу Доан удостоился сравнений с вице-чемпионом мира еще и за его стиль. Смещение с правого фланга и фирменный удар левой. Год назад его приобрел ПСВ за 7,5 млн евро, но начался определенный спад.

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Рицу оформил 3+3 по системе гол плюс пас, тогда как в более слабом Гронингене его показатели выглядели посолиднее. В то же время фанатские сайты ПСВ настаивают, что Шахтер не отказался от идеи приобретения Доана. Универсал, который также может сыграть "десятку", оттянутого форварда и левого вингера, стал бы заменой для Веллингтона Нема.

Бразильца хотят продать в Бешикташ, а вырученные средства направить на трансфер более молодой замены. Хотя очевидно, это больше подписание на перспективу, ведь вскоре донецкий клуб может покинуть еще и Тете, которого ведут гранды Европы. Если бы не большие ожидания "горняков" по сумме отступных, которые в нынешних условиях готовы удовлетворить единицы, бразилец мог бы уже и перейти в топ-чемпионат.

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Сообщается, что наставник ПСВ Роджер Шмидт не будет оказывать сопротивление трансферу в Шахтер, если поступит заманчивое предложение. Несмотря на не совсем уверенный сезон японец не потерял своих козырей – взрывная скорость, дальние удары, умение организовать момент самому.

Добавим, что во все еще молодом возрасте Доан уже наиграл под 20 матчей за национальную сборную Японии, где забил 3 гола. Кроме этого, Рицу наколотил 17 голов и отдал 8 ассистов за 80 матчей чемпионата Нидерландов.

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