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Шахтер – Ваккер: где смотреть контрольный матч

08:12 163 Читати українською
Шахтер – Ваккер: где смотреть контрольный матч
Шахтер –Ваккер: где смотреть контрольный матч / Шахтер

Донецкий Шахтер сыграет спарринг с австрийским Ваккером в рамках подготовки ко второй части сезона.

7 февраля Шахтер проведет очередной контрольный матч на втором зимнем сборе в Турции. Соперником "горняков" станет австрийский Ваккер –один из аутсайдеров текущей Бундеслиги.

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Стартовый свисток прозвучит в 10:00. Украинские болельщики смогут следить за матчем онлайн по ссылке.

Также поединок будет транслироваться в прямом эфире на канале Футбол 1.

Напомним, что на первом сборе Шахтер крупно проиграл хорватскому Хайдуку (1:4) и победил азербайджанский Карабах (3:1). А на втором – "горняки" выиграли у датского Хобро (2:1) и польского Леха (3:0), а также уступили сербскому Партизану (0:2) и уничтожили болгарский Ботев (6:1).

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Товарищеские матчи

Шахтер - Ваккер: Четверг 07 февраля 2019

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