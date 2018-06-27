Шахтер в товарищеском матче победил Брондбю – дебют Мораеса, дубль Фернандо Педро

ЧМ 2018 — 26 июнь 575
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ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина: "альбиселестес" в драматичном матче победили Нигерию и вышли в 1/8 финала
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Нигерия – Аргентина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это былоЧМ 2018 — 26 июнь 1791
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ЧМ-2018 Австралия – Перу: историческая победа южноамериканцев, провал австралийцев и заслуженный вылет обеих сборныхЧМ 2018 — 26 июнь 289
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Австралия – Перу: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это былоЧМ 2018 — 26 июнь 441
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ЧМ-2018 Дания – Франция: первые "нули" Мундиаля, игра в свое удовольствие для обеих сборных и спокойный выход в плей-оффЧМ 2018 — 26 июнь 421
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