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Шахтер в товарищеском матче победил Брондбю – дебют Мораеса, дубль Фернандо Педро

26 июня 20:50 312 Читати українською
Шахтер в товарищеском матче победил Брондбю – дебют Мораеса, дубль Фернандо Педро
Шахтер – Брондбю / фото из соцсетей

В первом товарищеском матче на сборах в Германии донецкий Шахтер победил датский Брондбю (3:2).

Донецкий клуб уверенно переиграл Брондбю (3:2). Датчане открыли счет в матче, но потом новичок "горняков" Фернандо Педро вывел команду вперед оформив дубль. Также голом за Шахтер отличился Андрей Тотовицкий.

Брондбю сумел ответить лишь одним голом. В итоге 3:2, победа дончан.

Стоит отметить, что в матче дебютировал бывший нападающий Динамо Жуниор Мораес.

Товарищеские матчи

Шахтер – Брондбю – 3:2

Голы: Фернандо Педро, 56, 58, Тотовицкий, 63 – Фискер, 50, Френдруп, 65

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Товарищеские матчи 2017/18

Шахтер - Брондбю: Вторник 26 июня 2018

Шахтер
Матч окончен
3 : 2
Брондбю
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Теги
Фернандо Педро Фернандо Педро Шахтер - Брондбю Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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