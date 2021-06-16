Очередной трансфер "горняков" не за горами – нападающий амстердамского клуба Лассина Траоре четко намекнул, что хочет покинуть Эредивизи.

Форвард Аякса Лассина Траоре отказался от предложения своего клуба о продлении контракта и покинет нидерландцев в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Срок его контракта завершается 30 июня 2022 года, однако 20-летний футболист не хочет отрабатывать его до конца. Траоре ведет переговоры с Шахтером, который предлагает ему сделку до 2026 года. По информации СМИ, сумма трансфера составит 10 млн евро.

Напомним, Лассина выступает за Аякс с 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает Траоре в 6,5 млн евро.

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