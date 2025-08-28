Шахтер близок к новому подписанию – к команде присоединится нападающий Сантоса Лука Мейреллес, сообщает Globo.

По информации источника, бразильский клуб разрешил 18-летнему форварду отправиться в Украину для завершения переговоров с "горняками". Игрок уже в ближайшее время должен пройти медицинское обследование, после чего трансфер официально объявят.

Донецкий клуб заплатит за талант 12 миллионов евро. Мейреллес является воспитанником Сантоса, в котором провел всю свою карьеру. Недавно форвард получил вызов в молодежную сборную Бразилии U-20, готовящуюся к чемпионату мира. В прошлом сезоне Лука отыграл 343 минуты за основную команду, оформил одну голевую передачу, а на уровне U-20 отметился 13 голами в 13 матчах.

