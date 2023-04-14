Молодой опорный полузащитник Дэнил Кастильо в ближайшее время пройдет медосмотр перед трансфером в Шахтёр. Как сообщает пресс-служба эквадорского клуба, все процедуры пройдут в Молдове.

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Отмечается, что ЛГУ Кито и "горняки" продолжают вести переговоры по трансферу игрока. Со своей стороны руководство эквадорской команды делает все, чтобы соглашение было заключено.

Напомним, 19-летний Кастильо выступает за молодежную команду ЛГУ Кито, а со сборной Эквадора U-20 недавно финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд. Заметим, что опорный полузащитник не провел ни одного матча на взрослом уровне.

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