Шахтер в последнем матче чемпионата разгромил Львов

В рамках 32-го тура УПЛ Львов разгромно уступил Шахтеру. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Последнюю игру в чемпионате Украины провели Львов и Шахтер. Матч, который не имел никакого турнирного значения, позволил наставникам поэкспериментировать и выставить достаточно неожиданные составы. Этот поединок стал дебютным для защитника «горняков» Валерия Бондаренко и последним для наставника львовян Богдана Блавацкого.

Уже на третьей минуте Шахтер получил право на штрафной вблизи вратарской. Манор Соломон выполнил навес, однако удар Фернандо заблокировали защитники. Через четыре минуты снова со стандарта мощно пробивал Виктор Коваленко – Богдан Сарнавский уверенно забрал мяч.

На 16-й минуте Дентиньо после навеса Маркиньоса Сиприано из центра штрафной пробивал головой, но мяч пролетел значительно выше ворот. В середине первого тайма Бруно проверил на прочность штангу ворот гостей – и этот удар стал первым опасным в матче. Шахтер сразу же бросился в контратаку и Сиприано мощно пробил прямо в руки голкиперу. В конце тайма Педро упал в штрафной "горняков" намекая на пенальти, однако все что получил бразилец – желтая карточка за симуляцию. Вообще первый тайм больше напоминал тренировку – команды перепасовывались в центре поля и лишь время от времени выбегали в атаку.

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Вторая "сорокапятиминутка" чуть не началась голом: защитники Львова разыгрывали мяч в своей штрафной и Сарнавский едва успел выбить мяч перед набегавшим Дентиньо. На 52-й минуте Соломон отпасовал на Фернандо и тот, обойдя нескольких защитников, пытался создать максимально комфортные условия для удара. Однако затянул с решением и острота момента была нивелирована защитниками Львова.

На 65-й минуте Коваленко нашел пасом Соломона, который выдал точную передачу на ногу Дентиньо – 0:1.

На 74-й минуте Коваленко пробивал между ног Сарнавского, однако голкипер Львова продемонстрировал великолепную реакцию. Через четыре минуты после розыгрыша штрафного во вратарской площадке "сине-золотых" возникла паника, которой воспользовался Тарас Степаненко: точно сыграв на добивании он выстрелил пушечным ударом в девятку. Была возможность увеличить счет и у Тете, однако Сарнавский уверенно среагировал на удар и отвел опасность от своих ворот. На 85-й минуте после длительной комбинации, которую начал Марлос, мяч оказался у Матвиенко и тот мощно пробил под перекладину. Траекторию мяча изменил защитник львовян и счет стал 0:3.

Победа "горняков" не изменила расклад в турнирной таблице: Шахтер набрал 83 очка и остался на первом месте, Львов с 34-ю пунктами замкнул первую шестерку.

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