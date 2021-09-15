Делегация украинского клуба перед поединком с Шерифом остановилась в тираспольской гостинице под названием "Россия". Директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов рассказал о нестандартной ситуации.

"Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель," Россия ", который может по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матч Лиги чемпионов.

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Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, из-за недостатка отелей в городе пришлось жить на базе Шерифа", – цитирует директора по стратегическому развитию и коммуникаций "горняков" Tribuna.

Напомним, уже сегодня, 15 сентября, Шериф будет принимать Шахтер в Тирасполе. Стартовый свисток матча первого тура Лиги чемпионов прозвучит в 19:45.

Шериф – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов