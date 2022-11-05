Шахтер в текущем сезоне сумел заработать за участие в Лиге чемпионов 42 миллиона евро, сообщает Swiss Ramble.

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15,64 млн "горняки" получили за участие в групповом раунде, а еще 20 млн принес клубный коэффициент команды в еврокубках за последние 10 лет. Кроме того, итоговый результат "оранжево-черных" в группе (третье место) обогатил клуб еще на 5,9 миллионов евро. Шахтер мог бы заработать дополнительные 10 миллионов, если бы сумел пробиться в 1/8 турнира, но не в этот раз.

К слову, "горняки" получили мизерное вознаграждение за распределение телеправ на территории Украины – всего 500 тысяч евро.

Интересно, что наибольшую сумму за участие в групповом раунде удалось заработать ПСЖ – 98 миллионов евро. В топ-5 вошли также Реал, Манчестер Сити, Бавария и Челси. Барселона, неожиданно не попавшая в плей-офф Лиги чемпионов, благодаря высокому командному рейтингу и телеправам получила почти 72 миллиона, заняв в рейтинге седьмую строчку.

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