Донецкий Шахтер с откровенного погрома ворвался в новый сезон. В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы “горняки” сокрушили финский Ильвес, забив шесть сухих голов. На стадионе в Любляне в ворота оппонентов могло влететь и больше мячей, если бы третья по силе команда УПЛ не растратила собственные моменты.

Шахтер с хет-триком Траоре разбил словенский Бринье – очередной разгром от "горняков" после феерии в Лиге Европы

Голевая троща в столице Словении стала второй крупнейшей еврокубковой победой "горняков" за всю историю. Большей разница в пользу Шахтера была лишь в октябре 2014 года – разгром белорусского БАТЭ 7:0 в группе Лиги чемпионов.

Дебют Арды Турана у руля Шахтера ознаменовался еще одним рекордом. В воротах финнов отличились пятеро бразильцев, чего до этого не случалось в "оранжево-черной" истории.

После выездного матча против Ильвеса в следующем раунде Шахтеру предстоит противостояние с турецким Бешикташем.

Что за Ильвес? Команда дешевле Судакова в семь раз, финны после поражения Украине и тень Московии – на пути Шахтера