Шахтер в финале восьми Лиги Европы – "горнякам" придется придерживаться строгих ограничений

Вылет состоится за день до матча (10 августа). Состав делегации максимально минимизирован, а все должны пройти тесты максимум за 48 часов до вылета и только в одной лаборатории. Она одна для всех команд, ее представительства есть во всех странах и только ее принимает УЕФА.

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Команда размещается в указанной УЕФА гостиницы и почти не контактирует ни с кем. Тренировки будут проходить рядом. На стадионе будет действовать максимальное разграничение – команды занимают отведенную им территорию и минимально пересекаются.

Кроме того, перед каждым матчем команды будут проходить еще одно тестирование. На игру будут добираться двумя автобусами, количество представителей клуба на матче ограничено до 45 человек в зоне игроков, 20 на трибуне и 5 клубных медиа. Пресс-конференции будут проводить без медиа и с допуском только трех человек в зал – офицера УЕФА, игрока и тренера.

Директора и клубные медиа входят в так называемую зону риска. То есть у них больше шансов с кем-то встретиться. Поэтому они будут иметь свой транспорт, свои отдельные входы и почти отсутствие возможности пересечься с командой, сообщает Tribuna.com.

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