Шахтер в четвертый раз крупно проиграл английской команде

Украинские клубы потерпели 80-е поражение в еврокубках, в том числе 10-е от команд из Англии.

Шахтер третий раз подряд уступил с крупным счетом Манчестер Сити, пропустив 12 голов и не забив ни одного. С разницей в три и более мячей "горняки" ранее трижды проигрывали только Милану, сообщает Sport.ua.

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча

Между тем поражение "оранжево-черных" стала 80-м для украинских клубов в еврокубках, в том числе 10-м на своем поле в основном турнире Лиги чемпионов (по 5 – Динамо и Шахтер). Наибольшее количество разгромов нанесли нашим командам представители стран большой футбольной пятерки: в Италии – 16 раз, Германии – 13, Англии – 10, Испании – 9 и Франции – 8. Среди английских клубов, кроме Манчестер Сити, дважды праздновали большие виктории Арсенал и Челси, по разу – Манчестер Юнайтед, Мидлсбро и Фулхэм. Четыре поражения от англичан с крупным счетом потерпел Шахтер, три – Динамо, два – Днепр и один – Ворскла.

Шахтер установил интересное достижение в Лиге чемпионов

10 крупнейших поражений украинских клубов от англичан:

Днепр – Мидлсбро – 0:3 (2005)

Динамо – Манчестер Юнайтед – 0:4 (2007)

Шахтер – Арсенал – 1:5 (2010)

Днепр – Фулхем – 0:3 (2011)

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 (2018)

Шахтер – Манчестер Сити – 0:6 (2018)

Ворскла – Арсенал – 0:3 (2018)

Динамо – Челси – 0:3 (2019)

Динамо – Челси – 0:5 (2019)

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 (2019)

Шахтер – Манчестер Сити: легкий разгром от гостей, Мораес обесценил шедевры Тайсона, Зинченко получил положительный знак