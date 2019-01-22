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Шахтер в борьбе за Сикана опередил Динамо и 3 клуба Западной Европы

22 января 06:00 683 Читати українською
Шахтер в борьбе за Сикана опередил Динамо и 3 клуба Западной Европы
Даниил Сикан / Фото: ФК Шахтер

Воспитанник Карпат Даниил Сикан, который вчера подписал контракт с Шахтером, имел и другие варианты продолжения карьеры.

Напомним, 17-летний воспитанник Карпат Даниил Сикан перешел в Шахтер, подписав соглашение на 3 года. Ранее юный нападающий отказался продлевать соглашение с львовским клубом.

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Впрочем, у Сикана было сразу несколько вариантов для продолжения карьеры. Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

"Многообещающему Даниилу Сикану прочат большое будущее. Думаю, иначе в 17-летнем возрасте его бы не подпустили сразу в первую команду Шахтера. В борьбе за талантливого форварда" горняки "опередили Динамо, Хоффенхайм, Нюрнберг и Спортинг, которые также предлагали игроку контракт", – написал Бурбас в Twitter.

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