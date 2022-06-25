В сети появился комплект вероятной выездной формы "горняков" на следующую кампанию.

Новая выездная форма Шахтера будет выполнена в темно-сером цвете в клетки, сообщает портал Footy Headlines. Такая экипировка присуща сборной Хорватии, которая известна своей клетчатой формой.

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"Выездная форма Шахтера представляет необычный образ, поскольку сочетает в себе два камуфляжных цвета с шашечным рисунком", – говорится в сообщении.

Раньше Footy Headlines показали и концепт новой домашней формы Шахтера – оранжевой футболки с двумя широкими черными полосками.

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