Донецкий Шахтер сейчас находится в Словении, где проводит тренировочные сборы. Команда Марино Пушича уже успела сыграть на чужбине два спарринга: в первом разбила Сараево (4:1), а во втором разошлась миром с Хайдуком (1:1). В планах дончан также есть товарищеская игра с английским Ипсвичем, запланированная на 20 июля.

Шахтер – Хайдук – 1:1 – видео голов и обзор матча

Еще одним соперником Шахтера на зборах в Словении станет Бешикташ. Пресс-служба турецкого клуба сообщила об этом в своих соцсетях, отметив, что дуэль состоится 17 июля. Игра пройдет в городе Домжале. К слову, ранее сообщалось, что Бешикташ проявляет активный интерес к Николаю Шапаренко.

Напомним, Шахтер – действующий чемпион Украины. По итогам прошлого сезона ему удалось опередить Динамо в турнирной таблице на два очка. В еврокубках команда будет стартовать сразу с группового раунда Лиги чемпионов.

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