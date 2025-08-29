Шахтер получил соперников в основном этапе Лиги конференций – знакомый соперник Динамо
"Горняки" узнали оппонентов, с которыми придется бороться за выход в плей-офф Лиги конференций 2025/26.
Состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций сезона 2025/26, по результатам которой Шахтер узнал своих соперников.
Донецкая команда в этом сезоне начала еврокубковую кампанию в Лиге Европы, где последовательно прошла финский Ильвес и турецкий Бешикташ, а в третьем раунде вылетела от греческого Панатинаикоса в серии пенальти. Чтобы попасть в основной раунд Лиги конференций, Шахтеру пришлось одолеть швейцарский Серветт, и этот путь команда Арды Турана преодолела успешно, впервые в истории попав в Лигу конференций.
Перед жеребьевкой Шахтер попал в первую корзину команд основного этапа.
Что интересно, среди соперников Шахтера есть Хамрун Спартанс – команда, которую Динамо одолело во втором раунде нынешней квалификации Лиги чемпионов.
Соперники Шахтера в основном раунде Лиги конференций:
Легия (дома)
Шемрок (на выезде)
Риека (дома)
Абердин (на выезде)
Брейдаблик (дома)
Хамрун Спартанс (на выезде)
