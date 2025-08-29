"Горняки" узнали оппонентов, с которыми придется бороться за выход в плей-офф Лиги конференций 2025/26.

Состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций сезона 2025/26, по результатам которой Шахтер узнал своих соперников.

Судаков не отправился в Украину вместе с Шахтером после матча Лиги конференций, – источник

Донецкая команда в этом сезоне начала еврокубковую кампанию в Лиге Европы, где последовательно прошла финский Ильвес и турецкий Бешикташ, а в третьем раунде вылетела от греческого Панатинаикоса в серии пенальти. Чтобы попасть в основной раунд Лиги конференций, Шахтеру пришлось одолеть швейцарский Серветт, и этот путь команда Арды Турана преодолела успешно, впервые в истории попав в Лигу конференций.

Перед жеребьевкой Шахтер попал в первую корзину команд основного этапа.

Что интересно, среди соперников Шахтера есть Хамрун Спартанс – команда, которую Динамо одолело во втором раунде нынешней квалификации Лиги чемпионов.

Соперники Шахтера в основном раунде Лиги конференций:

Легия (дома)

Шемрок (на выезде)

Риека (дома)

Абердин (на выезде)

Брейдаблик (дома)

Хамрун Спартанс (на выезде)

