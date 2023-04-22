Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич после ничьей с Динамо (1:1) в матче 22-го тура УПЛ вспомнил, какими были прогнозы на сезон до его начала.

"Сегодня было действительно Классическое. Градус напряжения в игре был очень высок. Мы быстро открыли счет – это нас окрылило, позволило доминировать, контролировать игру. Время покажет, потеряли мы сегодня два очка или получили одно. А все же сегодня мы создали достаточно предпосылок, чтобы взять три очка в этой напряженной игре.

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Я расстроен. Досадно. Ведешь в счете весь матч, у соперника за всю игру два удара по воротам, а мастерство Андриевского при исполнении штрафного определяет результат встречи. Я не помню других голевых моментов у наших ворот. Впрочем, в любом случае, нужно с уважением относиться к сопернику, тем более мы сегодня играли с киевским Динамо.

У нас достаточно непростой график оставшихся матчей. Будет сложно. Сражаемся, продолжаем сражаться. Мы уже сделали то, что никто не ожидал от нас в начале сезона, когда все называли Динамо главным фаворитом этого чемпионата.

Будем продолжать бороться за чемпионство. Думаю, это самый интересный чемпионат Украины – не помню, чтобы было такое напряжение, чтобы за восемь туров до завершения турнира не было понятно, кто станет чемпионом, кто займет другие призовые места. Мы сейчас контролируем первое место и имеем на два сыгранных матча больше, чем СК Днепр-1. А сегодняшнюю игру мы разберем. Пока же не самые лучшие, конечно, эмоции – у нас было все в этой игре для того, чтобы забить больше голов", – цитирует Йовичевича Dynamo.kiev.ua.

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