Шахтер обладает неожиданным преимуществом над Барселоной в интересном статистическом показателе.

"Горняки" опередили каталонцев по количеству воспитанников в заявке на очный матч 3 тура Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

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В список Дарио Срны из 26 футболистов попали 14 выпускников академии Шахтера. Это вратарь Твардовский, защитники Бондарь, Чигринский, Матвиенко, Конопля, Козик, Ракицкий, полузащитники Крыськив, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько и нападающий Сикан. В завку Барселоны попали лишь 12 игроков, которые прошли школу легендарной Ла Масии.

Напомним, матч между чемпионами Испании и Украины состоится сегодня, начало в 19:45. После 2 туров Барселона имеет максимум очков, а Шахтер – 3 пункта.

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