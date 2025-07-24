Арда Туран сделал выводы после Ильвеса

Неделю назад тренерский штаб доверил место в основе Винисиусу, Траоре, Очеретько и Эгиналду. Первые двое не впечатлили и пролетели мимо старта в Стамбуле. Конопля с финнами сыграл ярче (хотя на сборах основным был Тобиас), поэтому его поставили в старт на матч с Бешикташем. Эгиналду тоже вышел, но уже на острие атаки – слишком уж много моментов он имел в штрафной Ильвеса.

Довольно неожиданно в запасе оставили Бондаренко, вместо которого выпустили Очеретько. Таким образом, можно говорить об отсутствии "мазунчиков" на данном этапе – в старт попадают только те футболисты, которые хорошо проявили себя на поле. В целом же состав оказался прогнозируемым.

Шахтер прекрасно подготовился к Бешикташу

"Горняки" хорошо подготовились к туркам. Команда отказалась от систематического высокого прессинга, встречая "орлов" в среднем блоке. Это – очень неприятный сценарий для подопечных Уле Гуннара Сульшера. Несмотря на крайне именитый состав с Кёкчу, Абрахамом и Рафа Силвой, Бешикташ крайне слаб в позиционном наступлении. Данному коллективу нужно пространство.

Сопернику позволили атаковать, но ничего опасного у ворот Ризныка не случилось. В первые полчаса вспоминается только 2-3 индивидуальных прохода и обрезки, однако защитники быстро и уверенно тушили "пожары". Особенно поразил Бондарь, который хорошо страховал и перехватил несколько перспективных кроссов.

Также дончане воспользовались отсутствием нормального прессинга турок. На защитников почти не оказывали давление. Такой футбол позволял Матвиенко проводить длительные рейды с мячом на чужую половину поля, а Бондарь не боялся отдавать разрезные передачи в опорную зону и эти пасы проходили!

А дальше Шахтер растаскивал Бешикташ через фланги. Турки ужасно работали без мяча, открывая пространство и постоянно не успевая. К тому же, у "орлов" проседали фулбеки – Алиссон и Кевин обыгрывали их, словно на мопеде. Опорная зона хозяев тоже "гуляла", и даже на стандартах они пропускались ужасных позиционных ошибок.

"Горняки" раскатали Бешикташ за полчаса

Шахтер до 30-й минуты вообще не замечал сопротивления. Счет был открыт уже на 7-й минуте. Гол, конечно же, организовали вингеры: затяжная атака с левого на правый фланг завершилась переводом Кевина на правый угол штрафной – там оказался Алиссон, который решил сместиться вдоль линии. Бразилец убрал Юрашека, обошел неуместный подкат Кьокчу и нанес мощный удар. 0:1!

На 16-й Кевин мог вывести Очеретько один на один, однако Гюнок успел прочитать передачу. На 21-й же минуте Кевин попытался забить сам. Получив пас от Судакова, хавбек ворвался на левый край штрафной, качнул Свенссона и пробил, но мяч прошел над перекладиной.

Еще через три минуты забивать должен был Очеретько, который оказался без опеки в штрафной при розыгрыше углового – Судаков отдал своевременный пас, а Олег выдал мощный выстрел. Гюнок парировал, а мяч срикошетил в лицо Марлону на дальней штанге. Туркам повезло, что опорник не успел сориентироваться.

На 28-й минуте Шахтер забивает заслуженный второй гол. Его сконструировали бразильцы: Педро Энрике выполнил диагональ на Алиссона, тот обыграл Юрашека 1-в-1 и подал на дальнюю, а Эгиналду замкнул головой – 0:2! По делу.

На 34-й минуте дончане должны были и разгром устраивать. Кевин поддержал быструю атаку, снова оказался перед Свенссоном и пробил с левого угла штрафной площадки. К сожалению, сфера пролетела рядом с правой штангой. Казалось, что Бешикташ вот-вот развалится.

Турки ничего не могли создать в позиционном наступлении. Моментов не возникало вообще, однако после второго пропущенного они добавили хотя бы в борьбе за потерянный мяч. Хозяева начали зарабатывать штрафные и угловые. Один из них принес досадный пенальти – подача с корнера попала в высоко поднятую руку Конопли. Абрахав с "отметки" уверенно переиграл Ризныка. 1:1!

Перед перерывом Бешикташ мог и сравнять счет. Едва ли не первая обрезка Бондара вылилась в контратаку, в которой Абрахам запустил пас на ход Жедсону Фернандешу. Тот оторвался от защитников и вышел один на один с Ризныком – пусть и под углом. Центрхав мощно пробил в левый нижний, однако Дмитрий парировал ногой!

Нервный второй тайм завершился триумфом лучшей команды

Подопечным Уле Гуннара Сульшера удалось сохранить настрой с эндшпиля первого тайма. Сразу после перерыва "орлы" надавили на "горняков".

Штрафную Шахтера активно нагружали кроссами, а за подборы шла агрессивная борьбе. Был и высокий прессинг. Дончане явно нервничали – несколько раз пришлось играть на отбой, а Ризнык выполнил ряд сейвов. На награду особенно заслужил Бондарь, который регулярно подчищал за партнерами.

Уже на 20-й секунде Бешикташ должен был забивать в результате удара Кёкчу, которого забыли в 10 метрах от ворот. С острого угла тот пробивал под ближнюю стойку, однако Ризнык спас "оранжево-черных". На 47-й же минуте Удохай замыкал подачу с углового, но получилось высоковато. Еще через три минуты Абрахам едва не перехватил пас Бондара на Ризныка.

Впрочем, стартовый натиск Бешикташа постепенно стал вылетать в трубу. Шахтер отвечал контратаками. Где-то в этом помог выход Педринью (вместо Марлона) и Винисиуса (вместо Конопли). На 59-й минуте Педринью мог выполнить ассист, отдав разрезной пас на левый край штрафной, однако Судаков оттуда попал во внешнюю сторону сетки. Через несколько минут с передачи Педриньо мог забивать Эгиналду, но нападающий не смог переиграть последнего защитника.

А на 67-й минуте Шахтер шокировал Стамбул третьим голом. Алиссон получил пас от Педриньо на правом фланге, спокойно обыграл защитника и пробил. Рикошетом он прилетел к Кевину, которому осталось забить в пустые. 1:3!

Этот гол оказался очень своевременным, ведь Бешикташ проснулся, а дончане занервничали. Большого количества моментов они не привезли, однако на 80-й минуте неудачный подкат Матвиенко мог вылиться в выход Жедсона Фернандеша один на один. В последний момент его остановил Бондарь.

Уле Гуннар Сульшер же провел серию замен. Особенно круто в игру зашли Киличсой и Жоау Мариу. Последний и сделал второй гол в ворота Ризныка на 87-й минуте, сбросив мяч на линию штрафной под удар Рафи Силве. Резник парировал, однако на добивании оказался Мариу. 2:3!

Казалось, что в эндшпиле будут проблемы, однако Шахтер сумел завершить на коне. Более того – в компенсированное время подопечные Арды Турана провели четвертый гол. Сработали поздние замены коуча: свежий Невертон сбросил диагональ Матвиенко на Бондаренко, а тот выполнил катбек с правого фланга на Кевина – бразилец же вколотил в дальнюю девятку. 2:4!

Именно с этим счетом Шахтер будет ждать ответный матч.

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