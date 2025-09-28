Шахтер приехал в гости к Руху в матче 7-го тура УПЛ. Читайте результат и обзор матча Рух – Шахтер в этой новости на "Футбол 24".

Динамо вчера потеряло очки против другой команды из Львова – Карпат, поэтому Шахтер имел прекрасную возможность воспользоваться осечкой главного конкурента в матче с Рухом. На игру с "желто-черными" Арда Туран выставил максимально боевой состав. Уже на 2-й минуте Мейреллиш мог забить, когда обокрал Ляха рядом со штрафной львовян, но удар получился слабым и прямо в Герегу.

Рух – Шахтер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Форвард спустя 10 минут упустил еще одну возможность. Конопля выполнил великолепную диагональ на левый край чужой штрафной на Педро Энрике, который прострелил вдоль ворот – Мейреллиш не смог попасть по мячу! Но на 27-й минуте бразилец открыл счет своим голам в украинской Премьер-лиге. После длинной диагонали Матвиенко Бондаренко головой сбросил на Луку, а тот первым касанием принял мяч на грудь, а вторым с ходу вколотил в ближний угол – 1:0 в пользу Шахтера!

Спустя 4 минуты "горняки" удвоили преимущество. Марлон Гомес заметил врывание Конопли за спины защитникам и отдал классный заброс, а Ефим выкатил Педринью на пустые ворота – 2:0! После этого команды доигрывали первый тайм – моментов почти не было.

Старт второго тайма ознаменовался еще одним голом Шахтера. Рух разыгрывал угловой у ворот Ризныка, Педро Энрике вынес мяч, и, как оказалось, отдал передачу на ход Педринью, который убежал от защитников и реализовал выход один на один. После этого команды обменялись "горчичниками" для Мейреллиша и Ляха, а затем по желтой получили Слюбик и Марлон Гомес – первый грубо сыграл, а второй эмоционально отреагировал.

Туран после этого освежил состав, выпустив Очеретько, Шведа и Назарина вместо Крыськива, Мейреллиша и Марлона Гомеса. Получил шанс и Винисиус Тобиас. Моментов при этом не возникало: Шахтеру не очень нужно было нестись вперед, а Рух просто ничего не мог создать против грозного соперника. А на 90-й минуте "горняки" добили соперника. Изаки получил мяч на левом фланге, проскочил двух защитников, обыгрался с Бондарем в стенку и пробил в ближний угол – рикошет немного дезориентировал вратаря.

