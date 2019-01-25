Шахтер увеличил свое предложение по Тете почти вдвое

Шахтер серьезно настроен побороться за бразильского форварда Гремио Тете.

"Горняки" не собираются опускать руки в охоте на 18-летнего таланта Тете, несмотря на отказ Гремио продавать своего форварда за 12 млн евро, сообщает Globoesporte.

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Представители Шахтера хотят повторить попытку, предложив бразильскому клубу 18 млн евро.

Стоит отметить, что клаусула игрока составляет 100 млн евро и именно на нее опирается руководство Гремио.

Донецкий клуб может убедить бразильский гранд принять предложение в 18 млн, поскольку клубу принадлежит только 60% прав на игрока. Остальные 40% – разделены между самим форвардом и его агентом, которым "горняки" предложат отдельные мотивационные бонусы.

Действующий контракт Тете с Гремио рассчитан до лета 2021 года.

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