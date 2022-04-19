Фенербахче и Шахтер сыграли в рамках благотворительного заграничного турне донецкой команды (1:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 19 апреля 2022

Фенербахче – Шахтер – 1:0

Гол: Валенсия, 26

Шахтер (стартовый состав): Пятов – Конопля, Бондарт, Ракицкий, Матвиенко – Бондаренко, Степаненко, Сигеев – Соломон, Топалов, Мудрик.

Третьим спаррингом "горняков" в рамках благотворительного турне стал матч в Стамбуле против Фенербахче – второй команды Турции. Уже традиционно для этих поединков команды вышли на игру в специальных футболках и с флагами Украины. Игроки Шахтера одели футболки с фото четырехлетней девочки Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя.

Роберто Де Дзерби дал шанс проявить себя 17-летнему Кириллу Сигееву, впервые вышедшему на замену лишь в предыдущем спарринге против Лехии. Центральный полузащитник отметился голом в воротах мадридского Реала в рамках Юношеской лиги УЕФА 2021/22. Единственным легионером в старте Шахтера стал недавно присоединившийся к команде Манор Соломон. Еще один иностранец – Марлон – оказался в резерве.

Фенербахче – Шахтер: онлайн-трансляция матча – 17-летний украинец против экс-звезды Металлиста, камбек Соломона

В Фенербахче с первых минут вышел Хосе Соса – бывший лидер харьковского Металлиста. Также появился и Луис Густаво – экс-хавбек Баварии, с которой выигрывал ЛЧ 2012/13.

Первый момент за Шахтером уже на 2-й минуте. Ефим Конопля из-за пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. Ракицкий несколько раз продемонстрировал, что умение отдать классный пас никуда не делось, а вот со скоростью есть проблемы.

У Фенербахче очень активным был Эннер Валенсия, который уже к 15-й минуте нанес несколько ударов по воротам Пятова. "Канарейки" атаковали преимущественно левым флангом через зону Мудрика и Ракицкого. Имел шанс отличиться молодой Сигеев, пробивший головой метров с 10-ти после навеса Конопли. В руки киперу.

Давление Фенербахче воплотилось в гол на 26-й минуте. После выноса мяча Мергим Бериша легко обыграл Бондаря, промчался метров 40 и выложил на Валенсию. Эквадорец убежал от Ракицкого и спокойно пробил мимо Пятова – 1:0.

Сьогоднішня благодійна гра – можливість показати через історію Аліси весь жах війни. Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху й веселощів. Спільними зусиллями ми повинні повернути мир в Україну.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Jn02MRNkY1 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 19, 2022

"Горняки" ответили выходом Соломона почти один на один под острым углом. Израильтянин классно открылся и получил пас на ход, но проиграл дуэль Четину. Второй реальный шанс у "оранжево-черных". И сразу два отбора от Шахтера у чужой штрафной в течение нескольких секунд, но до удара по воротам дело не дошло. В итоге 1:0 – результат первого тайма на Шюкрю Сараджоглу.

В перерыве Де Дзерби сделал 4 замены, а через несколько минут поменял еще и Ракицкого. За 5 минут второго тайма Ярослав снова проиграл в скорости – Бурак Капачак легко убежал от него и прострелил на Беришу, который не попал в ворота из пределов вратарской! Супермомент у подопечных Исмаила Картала.

Шахтер тоже организовал классную атаку. Мудрик обыграл двух соперников и отдал Судакову. Новоиспеченный молодой папа нашел Соломона, удар которого заблокировали. Игра на встречных курсах продолжилась. Капачак еще раз выполнил классную подачу – на этот раз не голову Валенсии, который не смог оформить дубль. Выше. Очень досадный момент для Фенербахче – Аттила Салай получил травму и покинул поле на носилках.

На 75-й минуте в игру вступил 15-летний Исаак Вурал (дебют за первую команду), но вундеркинд Фенербахче ничем не запомнился. Последние минуты игры прошли без моментов – резервисты Фенера удержали минимальное преимущество над вице-чемпионом Украины. Шахтер отрезками выглядел неплохо и создал несколько моментов, однако реализация в этот вечер подвела.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником