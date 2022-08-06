"Испытываю очень хорошие эмоции. Возвращение в Шахтер для меня важно, потому что я соскучился по родному языку, по родному коллективу. Когда ты общаешься на одном языке с партнерами по команде, то это как-то психологически помогает. В команде меня встречали как положено, с хлебом и солью.

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Мы начали переговоры около месяца назад, возможно немного больше, еще когда я был в лагере национальной сборной. Для меня это решение далось очень просто. Это родной клуб, возможность играть в Лиге чемпионов. Очень хочется помочь в это тяжелое время команде.

Много общался с Колей Матвиенко. Также было несколько звонков к Тарасу Степаненко. Почти каждый день говорил с Дарио Срной. Больше, чем с моей женой, наверное. Всегда были на связи и это, наконец, случилось. Я родом из Макеевки, из Донецкой области. У меня всегда была цель, мечта – играть за Шахтер. Все понимают, что сейчас у украинцев будет больше шансов. Думаю, что все будет хорошо и мы хорошо представим страну.

С Игорем Йовичевичем увиделись впервые. Но я общался с некоторыми игроками из Шахтера и других клубов, работавших с ним. Все говорят только положительные вещи. Думаю, познакомимся поближе уже на футбольном поле. Я также должен понимать, что он от меня хочет и в какой роли меня видит", – сказал Зубков в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, Александр подписал с "горняками" контракт на 5 лет. По информации Transfermarkt, его контракт обошелся дончанам в 2 млн евро. Партнеры по сборной Украины и бывшие одноклубники тепло приняли новобранца, встретив его буквально хлебом-солью.

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