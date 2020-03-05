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"Шахтер уровнем выше, чем Динамо": защитник СК Днепр-1 – о двух подряд матчах с украинскими грандами

09:18 79 Читати українською
"Шахтер уровнем выше, чем Динамо": защитник СК Днепр-1 – о двух подряд матчах с украинскими грандами
Владислав Шаповал / Сайт СК Днепр-1

Левый защитник СК Днепр-1 Владислав Шаповал прокомментировал поражение от Шахтера (1:4) в матче 21 тура УПЛ.

4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Понятно, что нам было трудно, и все сегодня разочарованы в первую очередь результатом. Шахтер нам указал на наши ошибки и слабые места. Уже когда вернемся домой, будем разбираться, и тренеры укажут нам на ошибки.

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Не могу сказать, что у нас была какая-то боязнь. Второй тайм мы действительно сыграли лучше – это тренеры в перерыве в раздевалке нам указали, что надо делать. Ну, а Шахтер действительно уровнем выше, чем Динамо. Конечно, нам хочется реабилитироваться перед болельщиками после такого поражения. Будем играть дома последний матч первого этапа чемпионата и сделаем все, чтобы победить и не разочаровывать наших болельщиков", – подчеркнул Шаповал в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, перед поражением против Шахтера команда Дмитрия Михайленко смогла одолеть киевское Динамо со счетом 3:1.

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