"Шахтер уровнем выше, чем Динамо": защитник СК Днепр-1 – о двух подряд матчах с украинскими грандами

Левый защитник СК Днепр-1 Владислав Шаповал прокомментировал поражение от Шахтера (1:4) в матче 21 тура УПЛ.

"Понятно, что нам было трудно, и все сегодня разочарованы в первую очередь результатом. Шахтер нам указал на наши ошибки и слабые места. Уже когда вернемся домой, будем разбираться, и тренеры укажут нам на ошибки.

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Не могу сказать, что у нас была какая-то боязнь. Второй тайм мы действительно сыграли лучше – это тренеры в перерыве в раздевалке нам указали, что надо делать. Ну, а Шахтер действительно уровнем выше, чем Динамо. Конечно, нам хочется реабилитироваться перед болельщиками после такого поражения. Будем играть дома последний матч первого этапа чемпионата и сделаем все, чтобы победить и не разочаровывать наших болельщиков", – подчеркнул Шаповал в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, перед поражением против Шахтера команда Дмитрия Михайленко смогла одолеть киевское Динамо со счетом 3:1.

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