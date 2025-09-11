Портал Transfermarkt обнародовал обновленные цены на футболистов УПЛ.

Интересно, что в десятку самых дорогих вошли только представители украинских грандов – Шахтера и Динамо. В то же время в списке только два динамовца – Владимир Бражко и Николай Шапаренко, которые заняли третье и четвертое места.

Возглавил рейтинг защитник Шахтера Николай Матвиенко, а на вторую позицию поднялся новичок "горняков" Кауан Элиас, чья стоимость достигла 14 миллионов евро. Также ощутимо выросли цены на Лукаса Мейреллеса, Валерия Бондаря и Педринью, которые тоже вошли в топ-10. До перехода в Бенфику на вершине был Георгий Судаков.

