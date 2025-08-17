Шахтер уничтожил Верес в матче с двумя пенальти – Подопечные Белика приблизились к лидерам чемпионата Украины U-19
Шахтер разгромно победил Верес (5:1) в матче 3-го тура юношеского чемпионата Украины. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Чемпионат Украины U-19, 3-й тур
Верес – Шахтер – 1:5
Голы: Яхонтов, 25 – Дериконь, 14, Бундаш, 71 (пен.), 74 (пен.), Твердохлеб, 82, Балакай, 84
Шахтер одержал разгромную победу над Вересом. В первом тайме ровенчане смогли сравнять счет, но в конце матча получили 4 мяча от команды Алексея Белика. Дубль в активе Василия Бундаша и эти два гола он забил с пенальти с разницей в 3 минуты.
Такая уверенная победа позволила Шахтеру приблизиться к лидерам чемпионата Украины U-19 – ЛНЗ и Динамо. У "горняков" еще есть матч в запасе – если они одолеют в отложенном матче Карпаты, то единолично возглавят турнирную таблицу. Верес же занимает последнее место после трех поражений подряд.