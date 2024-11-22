"Шахтер допустил очень серьезную ошибку, не продав Матвиенко в Брайтон за 20 млн. Я считаю, что дончане ударили по карьере Николая, не отпустив его в АПЛ.

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Учитывая финансовые аппетиты "горняков", то я бы на месте Матвиенко о топ-чемпионате уже не мечтал. Максимум Саудовская Аравия, там могут достаточно заплатить", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

Добавим, что Матвиенко является воспитанником Шахтера и сыграл за дончан уже 215 матчей (15 голов и 13 ассистов). В свое время Николаем сильно интересовался английский Брайтон, однако трансфер так и не состоялся из-за финансовых требований "горняков".

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