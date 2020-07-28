Шахтер убедил Спиридона отказаться от перехода в Динамо, – СМИ

Александр Спиридон отказался войти в тренерский штаб Динамо, сообщает румынское издание Sport.ro.

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По информации источника, руководство Шахтера предостерегло специалиста от переезда в Киев. Ранее Игорь Суркис заявлял, что Спиридон снова будет работать вместе с Мирчей Луческу. Напомним, оба специалисты провели бок о бок много лет в тренерском штабе Шахтера.

Уже сегодня, 28 июля, Луческу должен прибыть в Киев, а 30 июня у новоиспеченного наставника Динамо запланирована большая пресс-конференция.

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