Шахтер U-21 и Динамо U-21 сыграли вничью

В матче молодежного первенства Украины донецкий Шахтер и киевское Динамо не выявили сильнейшего.
Чемпионат Украины U-21, 30 тур
Шахтер – Динамо – 1:1
Голы: Мате, 7 (пен.) – Кравченко, 53
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Молодежные команды Шахтера и Динамо встретились между собой в преддверии очного противостояния на взрослом уровне. Уже в начале поединка Мате реализовал пенальти и открыл счет, но после перерыва Никита Кравченко его сравнял.
В конце поединка Назарий Русин едва не принес победу "бело-синим", но лайнсмен отменил взятие ворот из-за положения вне игры.
Матч основных команд состоится 22 мая в 19:36 на харьковском ОСК Металлист.
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