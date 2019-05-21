toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шахтер U-21 и Динамо U-21 сыграли вничью

21 мая 14:52 110 Читати українською
Шахтер U-21 и Динамо U-21 сыграли вничью
Шахтер U-21 – Динамо U-21 / соцсети

В матче молодежного первенства Украины донецкий Шахтер и киевское Динамо не выявили сильнейшего.

Чемпионат Украины U-21, 30 тур

Шахтер – Динамо – 1:1

Голы: Мате, 7 (пен.) – Кравченко, 53

Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Молодежные команды Шахтера и Динамо встретились между собой в преддверии очного противостояния на взрослом уровне. Уже в начале поединка Мате реализовал пенальти и открыл счет, но после перерыва Никита Кравченко его сравнял.

В конце поединка Назарий Русин едва не принес победу "бело-синим", но лайнсмен отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

Матч основных команд состоится 22 мая в 19:36 на харьковском ОСК Металлист.

"Циганков захоче піти з Динамо". Чому Леоненко помиляється щодо Шахтаря, а гол Маріуполю – ще не показник

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
364
Теги
Динамо U-21 Динамо U-21 Шахтер U-21 Шахтер U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25508 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
4
час
:
25
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук