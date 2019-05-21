Шахтер U-21 и Динамо U-21 сыграли вничью

В матче молодежного первенства Украины донецкий Шахтер и киевское Динамо не выявили сильнейшего.

Чемпионат Украины U-21, 30 тур

Шахтер – Динамо – 1:1

Голы: Мате, 7 (пен.) – Кравченко, 53

Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Молодежные команды Шахтера и Динамо встретились между собой в преддверии очного противостояния на взрослом уровне. Уже в начале поединка Мате реализовал пенальти и открыл счет, но после перерыва Никита Кравченко его сравнял.

В конце поединка Назарий Русин едва не принес победу "бело-синим", но лайнсмен отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

Матч основных команд состоится 22 мая в 19:36 на харьковском ОСК Металлист.

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