Молодежные команды Шахтера и Динамо померяются силами в матче 22-го тура чемпионата Украины U-21. Прямую онлайн-трансляцию поединка можно посмотреть на "Футбол 24" в этой новости.

Противостояние между Шахтером и Динамо в молодежном первенстве начнется уже сегодня, 16 апреля, в 12:00. В прошлом туре дончане расписали ничью с Мариуполем (1:1), а киевляне уверенно одолели СК Днепр-1 (3:0).

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Молодежки "горняков" и "бело-синих" расположились рядом на вершине турнирной таблицы. Шахтер имеет в своем активе 52 зачетных балла, Динамо – на один пункт меньше.

Шахтер U-21 – Динамо U-21: онлайн-видеотрансляция матча за лидерство