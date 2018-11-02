Молодежные команды Шахтера и Динамо встречаются в первенстве Украины. Смотрите прямую видеотрансляцию поединка на сайте "Футбол 24".

Шахтер U-21 принимает Динамо U-21 в 14 туре молодежного чемпионата Украины. Начало встречи – в 14.00.

Отметим, что Динамо лидирует в турнире с 34 очками. Шахтер идет на 4 месте, имея 26 баллов в активе. В первом круге молодежка "бело-синих" обыграла принципиального соперника со счетом 2:1.

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Шахтер U-21 – Динамо U-21: онлайн-видеотрансляция матча: