Шахтер U-21 – Динамо U-21 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Молодежные команды Шахтера и Динамо не смогли выявить сильнейшего (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины U-21, 30 тур

Шахтер U-21 – Динамо U-21 – 1:1

Голы: Мате, 7 (пен.) – Кравченко, 53

Шахтер U-21 и Динамо U-21 сыграли вничью

Шахтер вышел вперед в начале первого тайма. "Горняки" заработали право на пенальти, а Мате его уверенно реализовал. Во втором тайме Динамо после комбинации и ошибки голкипера Шахтера сравняло счет.

После этого поединка подопечные Морозова остались на 1 месте с 73-я очками в активе, зато донецкая команда занимает 3 место с 50-ю зачетными пунктами.