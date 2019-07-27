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Шахтер U-19 уступил Бешикташу на международном турнире

18:00 41 Читати українською
Шахтер U-19 уступил Бешикташу на международном турнире
Шахтер U-19 / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер U-19 уступил сверстникам из Бешикташа на CEE Cup.

CEE Cup, 3 тур

Шахтер U-19 – Бешикташ U-19 – 0:1

Гол: Йилдиз, 59

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Юношеская команда Шахтера встретилась с Бешикташем в рамках международного турнира CEE Cup. В первом тайме команды не забивали голов, а после перерыва хавбек турков Эмре Йилдиз принес победу своей команде.

По итогам группового этапа Шахтер занял 2 место, набрав 4 очка, и сыграет в плей-офф за 3 место.

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