Шахтер U-19 уступил Бешикташу на международном турнире

Англия — 18:25 614
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Йокогама – Манчестер Сити: Зинченко с трофеем, худшим баллом и неожиданным отличием – Ливерпуль уже ждет
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Ювентус предложит Манчестер Юнайтед обмен звездными форвардами, – Sky SportsАнглия — 11:17 594
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Динамо – Шахтер: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2019Суперкубок Украины — 08:00 1673
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Бейл покинет Реал и согласовал контракт с китайским клубом, – MarcaИспания — 26 июль 692
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Зидан настроен отпустить 7 игроков Реала ради трансфера Погба – Лунин попал под горячую руку французаИспания — 26 июль 853