Шахтер U-19 уступил Бешикташу на международном турнире

Донецкий Шахтер U-19 уступил сверстникам из Бешикташа на CEE Cup.

CEE Cup, 3 тур

Шахтер U-19 – Бешикташ U-19 – 0:1

Гол: Йилдиз, 59

Шахтер сменил титульного спонсора впервые за 13 лет – на матч за Суперкубок "горняки" выйдут в новых футболках

Юношеская команда Шахтера встретилась с Бешикташем в рамках международного турнира CEE Cup. В первом тайме команды не забивали голов, а после перерыва хавбек турков Эмре Йилдиз принес победу своей команде.

По итогам группового этапа Шахтер занял 2 место, набрав 4 очка, и сыграет в плей-офф за 3 место.