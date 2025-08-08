Товарищеский турнир Mladen Ramljak 2025.

Шахтер U-19 – ПСЖ U-19 – 4:0

Голы: ?, 33,?, 40,?, 51,?, 54

Юношеская команда Шахтера начала участие на турнире Mladen Ramljak 2025 еще вчера, уступив сверстникам из Бенфики – 0:2. Однако, матч против ПСЖ завершился с куда более приятным счетом для "оранжево-черных".

К концу первого тайма счет был уже 2:0 в пользу Шахтера. Правда, имена авторов голов, которые отличились на 33-й и 40-й минутах в этой встрече, остались в тайне. "Горняки" увеличили свое преимущество на старте второго тайма – уже на 54-й минуте счет был 4:0. ПСЖ не сумел забить хотя бы гол престижа.

Стоит добавить, что у Шахтера на этом турнире запланирован еще один матч – против Болоньи U-19. Игра состоится завтра, 9 августа, начало в 12:15.

