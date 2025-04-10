Юношеская команда Шахтера разбила сверстников из ЛНЗ в матче 24-го тура чемпионата Украины U-19 2024/25. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-19 2024/25, 24-й тур

ЛНЗ – Шахтер – 0:7

Голы: Зубрий, 60, Цуканов, 62, 82, 88, Галонский, 80, Сметана, 89, Тютюнов, 90+2, (пен.)

Шахтер U-19 на выезде встретился со сверстниками из ЛНЗ в рамках регулярного первенства. Оба тайма получились полярными: в первой половине голов не было, а во второй "горняков" прорвало. Начал все Зубрий, который на 60-й минуте открыл счет в игре. Цуканов продолжил дело, которое начал его партнер, удвоив преимущество уже через 2 минуты.

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Счет 0:2 в пользу Шахтера держался до 80 минуты, когда Галонский забил третий мяч в игре. Цуканов на 82 и 88 минутах оформил хет-трик, а Сметана и Тютюнов поставили жирную точку во встрече – 0:7!

Таким образом, Шахтер U-19 набрал 64 очка в юношеском первенстве Украины после 24 туров. Отрыв от Динамо составляет 5 очков, но киевляне имеют в запасе аж 2 встречи.

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