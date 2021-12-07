Шахтер U-19 громко хлопнул дверью на прощание с Юношеской лигой УЕФА. В матче, не имевшего турнирного значения, "горняки" разбили Шериф со счетом 6:0.

Очень скоро хозяева открыли счет, а перед перерывом отличились еще дважды. Авторами голов стали Бако, Погорелый и Глущенко. Счет мог быть больше, но "оранжево-черные" не реализовали еще несколько моментов.

Шахтер U-19 разбил Шериф, забив 6 голов в матче-прощании с Юношеской лигой УЕФА

Счет 3:0 держался до 80-й минуты, после чего в ворота молдован влетело еще 3 мяча. Ющенко, Гончарук и Гулько установили итоговый счёт. 6:0 – Шахтер U-19 набрал 9 очков и финишировал третьим в групповом турнире Юношеской лиги УЕФА, завершив борьбу за трофей. Шериф с нулем баллов на последней позиции. В плей-офф вышли Реал и Интер.

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