Шахтер U-19 в рамках 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА принимает Шериф U-19. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 – Шериф U-19 начнётся в 12:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале Shakhtar TV, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Матч не имеет турнирного значения для обеих команд – "горняки" имеют 6 очков и никуда не денутся с третьего места, а проигравший все 5 матчей Шериф финиширует последним.

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Стартовые составы

Шахтер U-19: Пузанков – Капинус, Козик, Савченко, Булеза – Гулько, Глущенко, Сигеев – Бако, Векленко, Погорелый.

Запасные: Твардовский, Матвеев, Гаврилюк, Роспутко, Плющ, Ющенко, Гончарук.

Шериф U-19: Думенко – Пикус, Иким, Костин, Коваль – Хатман, Скуртул, Ковальский – Карманов, Погребан, Форов.

Запасные: Филипов, Яцко, Грещук, Жалоба, Колиш, Боцан, Дижинар.