Домашний поединок против Шерифа закрывал еврокубковую кампанию Шахтера U-19 в сезоне 2021/22. К сожалению, молодые "горняки" не смогли прорваться в плей-офф Юношеской ЛЧ, пропустив вперед Интер и Реал – впрочем, на прощание подопечные Оскара Ратулутры явно хотели хлопнуть дверью. Тираспольцы выглядели идеальными соперниками под такую ​​задачу, ведь за пять туров они не набрали ни одного очка, пропустив 16 голов.

Шахтер – Шериф: анонс матча Лиги чемпионов

Уже на 6-й минуте встречи дончане подтвердили статус фаворита, открыв счет. Векленко протянул мяч левым флангом и отдал передачу Булезе, а тот прострелил вдоль линии вратарской – Бако замкнул ударом под перекладину. 1:0! Еще через несколько минут хозяева повторили голевую комбинацию, но без завершения. На 12-й минуте удвоить преимущество Шахтера U-19 мог Глущенко, выстреливший со стандарта в левую девятку. Голкипер поймал мяч.

В середине первого тайма "горняки" провели несколько перспективных атак, но команды работали на равных. Правда, Шерифу U-19 вообще ничего не разрешали у ворот Пузанкова. Ближе к перерыву подопечные Оскара Ратулутры снова прижали тираспольцев: на 37-й минуте комбинация с прострелом Булезы завершилась ударом Бако мимо дальней штанги, а на 39-й Шахтер U-19 заработал пенальти – его уверенно реализовал Погорелый. На 43-й минуте дончане довели дело до разгрома: Капинус получил пас на ход правым флангом и выкатил передачу вдоль линии вратарской, а Глущенко замкнул – 3:0.

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В раздевалке Оскар Ратулутра провел двойную замену, выпустив Роспутька и Гаврилюка вместо Векленко и Капинуса. На содержание игры это решение никак не повлияло – Шахтер U-19 продолжал доминировать, ничего не позволяя сверстникам из Шерифа U-19 и создавая острые моменты. Так, после углового на 56-й минуте Савченко пробил метров с 20-ти над перекладиной, а на 62-й Гончарук открылся под проникающий пас на правый край штрафной, вырвавшись один на один – впрочем, его выстрел парировал голкипер. Еще через несколько минут Гулько завершал комбинацию ударом с линии штрафной, но его накрыли.

В середине второго тайма "горняки" ощутимо убавили в активности. Тираспольцам даже разрешили подержать мяч, провоцируя соперника на потери. Одна из них на 80-й минуте завершилась контратакой Шахтера U-19 через правый фланг – ее разогнал Бако. В завершении слалома Кристиан прострелил на левый край штрафной, а 16-летний Ющенко замкнул ударом под перекладину. 4:0!

Шериф U-19 после этого "уплыл" окончательно. Уже на 84-й минуте Гончарук забил пенальти, который сам и реализовал издевательским ударом по центру. 5:0! На 87-й дончане перехватили мяч в штрафной гостей – Гончарук сразу же выкатил пас на линию под выстрел Гулько, а тот пробил в дальний угол. 6:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Разгром!

Таким образом, Шахтер U-19 завершил выступления в Юношеской лиге УЕФА на третьей позиции в группе D, набрав 9 очков. Шериф U-19 остался на дне таблицы с нулем в графе зачетных баллов.

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