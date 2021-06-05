Похоже, работа украинского наставника Оскара Ратулутры, который с Шахтером U-19 выиграл чемпионат Украины, не удовлетворяет боссов донецкого клуба.

Главный тренер Сассуоло U-18 Филиппо Пенсальфини попал в сферу интересов Шахтера, сообщает Sassuolonews.net.

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Украинский клуб рассматривает кандидатуры на должность тренера юношеской команды и 44-летний итальянец – один из вариантов. По сообщению СМИ, у Пенсальфини есть несколько предложений из Италии, поэтому пока нет уверенности, что он примет предложение "горняков".

Напомним, недавно главную команду Шахтера возглавил бывший руководитель Сассуоло Роберто Де Дзерби. Очевидно, именно он пытается перетащить в Киев наставника молодежных команд "черно-зеленых" – Пенсальфини ранее также тренировал U-17 i U-21.

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