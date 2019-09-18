Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19: стартовые составы на матч Юношеской лиги УЕФА

Шахтер U-19 открывает сезон Юношеской лиги УЕФА домашним матчем против Манчестер Сити U-19. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19 начнётся в 13:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Шахтер U-19: Трубин, Козик, Муравский, Якуба, Булеза, Гуров, Крыськив, Очеретько, Бондаренко, Мудрик, Сикан
Запасные: Турбаевский, Эгбуджо, Драмбаев, Рудавский, Кобылянский, Судаков, Абдуллаев
Манчестер Сити U-19: Мулден, Диунку, Аманква, Харвуд-Беллис, Огбета, Посо, Брааф, Бернабе, Туази, Дойл, Роджерс
Запасные: Робинсон, Траффорд, МакДональд, Деле-Баширу, Найт, Дилэп
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