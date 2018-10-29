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Шахтер U-19 — Манчестер Сити U-19 – видео голов и обзор матча

23 октября 16:24 407 Читати українською
Шахтер U-19 — Манчестер Сити U-19 – видео голов и обзор матча
Шахтер U-19 — Манчестер Сити U-19 – видео голов и обзор матча

Молодежная команда Шахтера не удержала победу над Манчестер Сити в 3 туре Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча.

Долгое время счет в матче открыть не удавалось, пока на 73-й минуте Судаков не заработал угловой, а Кулаков после подачи классно выпрыгнул на ближней штанге и головой отправил мяч в дальний угол ворот – 1:0.

Юношеская лига УЕФА: Шахтер в большинстве не удержал победу над Манчестер Сити

На 90+5-й минуте Трубин неуклюже отбил перед собой легкий удар Гомеса, а Хервуд-Белис спокойно отправил мяч в сетку. Итак, ничья 1:1, которая позволила обоим коллективам набрать первые очки в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.

Это, однако, фактически лишает шансов и Шахтер, и Манчестер Сити на выход из группы, ведь их сверстники из Лиона и Хоффенхайма уже имеют по 6 очков.

Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Юношеская лига УЕФА 2018/19, группа F

Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19 – 1:1

Голы: Кулаков, 73 – Хервуд-Белис, 90+5

Удаление: Ф. Нмеча, 62 (вторая желтая карточка, МС)

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Юношеская лига УЕФА3 тур

Шахтер U-19 - Манчестер Сити U-19: Вторник 23 октября 2018

Шахтер U-19
Матч окончен
1 : 1
Манчестер Сити U-19
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